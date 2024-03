Le celebrazioni ufficiali della Repubblica offrono a tutti noi una grande occasione per rivitalizzare il senso civico dei cittadini e promuovere una pubblica riflessione sulle date più significative della nostra democrazia, sui simboli ufficiali identificativi della nostra Storia, sui valori repubblicani e sui principi fondamentali della nostra Costituzione.

Il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI ricorda l’organizzazione della Squadra Volante e degli Artificieri della Questura di Roma negli anni di piombo.

Per commemorare l’anniversario del rapimento di Aldo Moro avvenuto 46 anni fa il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ricorda i nomi dei cinque servitori dello Stato barbaramente assassinati dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978, durante il vigliacco rapimento di Aldo Moro, anch’egli ritrovato senza vita il 9 maggio dello stesso anno: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino. Tagliente ripercorre così l’organizzazione della Squadra Volante della Questura di Roma negli anni che vanno dal 1975 al 1983, in cui ha prestato servizio alla Questura di Roma, assicurando il coordinamento operativo ed il pronto intervento delle pattuglie impegnate sul territorio: dai sequestri di persona agli attentati terroristici. Erano gli anni della cosiddetta strategia della tensione, che misero a dura prova gli operatori di polizia.

In quel tempo la città poteva contare su oltre 150 unità operative per turno.

“Pochi anni prima del rapimento di Aldo Moro era stata avvertita l’esigenza di riorganizzare i dispositivi di prevenzione generale e di pronto intervento. Nel 1975 fu costituito il V Gruppo Volanti, con un organico di circa 800 uomini, che assicuravano la presenza di circa 35 volanti per ciascuno dei turni di servizio. Per ciascuno dei Nuclei c’erano anche le Volanti Zara con a bordo un sottufficiale coordinatore e le Volanti Beta, con a bordo i Tenenti e il Capitano Comandante del Nucleo. Complessivamente tra volanti, autoradio dei commissariati ed equipaggi della Squadra Mobile, oltre a quelli della Digos in servizio operativo esterno, la Capitale poteva contare su oltre 150 unità operative per turno. Fu riorganizzata anche la Sala Operativa della Questura pochi anni dopo, quando nel 1996 è stata informatizzata e resa all’avanguardia mondiale. Ricordo che un anno registrammo 74 delegazioni estere in visita presso la Sala operativa della Questura di Roma per conoscere il nostro sistema di comando e controllo informatizzato. Molte Volanti venivano impegnate per il piantonamento dei detenuti in ospedale, per la scorta ai valori postali, per la vigilanza agli obiettivi politici (con le Volanti Delta) e diplomatici (con le Volanti Zeta). Alcuni giorni venivano vigilate anche le banche in occasione del pagamento degli stipendi in contanti. Dopo il rapimento Moro per alcuni giorni abbiamo lavorato ininterrottamente, senza sosta.

Non era facile fare servizio in quegli anni cruciali.

Erano gli anni dei sequestri di persona, delle rapine sanguinarie ai furgoni portavalori, alle banche, agli uffici postali e alle gioiellerie, erano gli anni dei furti nei caveaux, delle cd spaccate delle vetrine, dei furti multipli in appartamento. Nelle manifestazioni di piazza molti manifestanti si presentavano spesso armati di spranghe, mazze, chiavi inglesi, talvolta di molotov e addirittura di armi da fuoco, senza trascurare il travisamento. Era il periodo del terrorismo e della criminalità agguerrita, vigliacca e sanguinaria. Dalle contestazioni con manifestazioni di piazza violente si passò all’eversione e agli attentati terroristici. Nel corso degli interventi la tensione era sempre altissima. Le volanti erano frequentemente sollecitate e impegnate in inseguimenti pericolosi. In quegli anni aumentarono gli attentati con agguati, gambizzazioni e uccisioni. Nella società si generò un clima di pericolo, di insicurezza e di paura, anche perché venivano colpiti pure singoli cittadini, rappresentanti della società civile, giornalisti, uomini politici, della magistratura, del mondo carcerario e delle forze dell’ordine e dirigenti degli altri apparati dello Stato.

Il clima che si viveva tra gli operatori delle Forze dell’Ordine.

Molti rappresentanti delle forze di polizia, uscendo da casa, non sapevano se sarebbero tornati. La tensione e la paura erano entrati a fare parte della quotidianità anche delle famiglie dei poliziotti. Ci sentivamo bersagli mobili. Riuscivamo a dominare la paura esorcizzandola. Quello che non si riusciva a gestire era il timore che potesse capitare qualcosa ai nostri familiari. Penso comunque che sia necessario fare una distinzione tra i funzionari, il personale degli Uffici investigativi e gli operatori delle Volanti costretti ad uscire e rientrare a casa da soli e, a causa dei turni, in fasce orarie prevedibili. Io posso parlare delle Volanti.

Tanti poliziotti, per evitare di far conoscere l’indirizzo di casa, preferivano dormire negli alloggi delle caserme .

Consapevoli che alcuni colleghi erano stati colpiti con azioni imprevedibili e vigliacche, in tanti si videro costretti a cambiare continuamente abitudini, itinerari e orari di uscita e rientro. Quasi tutti tolsero o cambiarono il nome dal citofono e dal portone di casa. Ci fu chi decise di allontanare la famiglia dalla sede di servizio. Al termine dei turni il personale che dormiva negli alloggi collettivi di servizio veniva accompagnato con un pullman scortato dalle volanti. E alcuni colleghi sposati, per evitare di far conoscere l’indirizzo di casa, preferivano dormire negli alloggi delle caserme.

I primi Briefing per la pianificazione delle strategie migliori da mettere in atto per fronteggiare una criminalità sanguinaria.

Prima di intraprendere i turni, pomeridiano 19-24 e serale 19-24, si arrivava in caserma due ore prima per un Briefing collettivo, nel corso del quale veniva fatto un punto di situazione su quello che era successo nelle ore precedenti, venivano illustrate eventuali nuove direttive e venivano messe a punto le strategie migliori da mettere in atto per fronteggiare una criminalità sanguinaria, per tutelare la collettività e intervenire in sicurezza. I briefing collettivi erano anche una grande occasione per fortificarci e non percepire la paura. Nel corso di quelle riunioni cercavamo di parlare e di esaltare gli aspetti positivi. L’orgoglio di servire la gente, l’orgoglio di servire il nostro Paese ci aiutava a superare quel sintomo di preoccupazione, di disagio e di paura. Pensare di servire il Paese rappresentava un momento di gratificazione che ci dava anche forza e coraggio. Gli interventi ritenuti sospetti venivano assicurati con due volanti una delle quali con funzioni di appoggio per copertura. Durante tutto il turno di servizio pattugliavamo il territorio in stato di massima allerta, pronti a chiedere ausilio e le armi corta e lunga pronte all’uso. Le persone esposte a rischio venivano tutelate e le residenze vigilate. Centinaia di persone ritenute esposte a rischio di attentati erano scortate, mentre le residenze erano vigilate in forma fissa o ad orari convenuti al momento di uscita e rientro da casa. Decine e decine di obiettivi ritenuti sensibili erano vigilati in forma fissa da una volante. L’autista doveva conoscere perfettamente la zona assegnatagli assumendo una condotta di guida veloce e sicura. In quegli anni per scoraggiare gli inseguimenti venivano lanciate anche bombe a mano e granate contro le volanti.

Gli autisti delle Volanti venivano selezionati e avviati ai corsi di specializzazione per la guida veloce

Gli autisti venivano selezionati e avviati ai corsi di specializzazione per la guida veloce a Monza, Anagni e Foggia. Per mantenersi costantemente allenati, nelle prime ore dell’alba, quando diminuivano le richieste d’intervento, gli autisti continuavano ad esercitarsi sia per perfezionare le manovre sia per testare l’affidabilità e la tenuta delle auto a loro assegnate. Durante la giornata del riposo settimanale per elevare le capacità di reazione ed efficacia del tiro con tutte le armi in dotazione, venivano organizzate esercitazioni di tiro al Poligono coperto o ai Poligoni all’aperto Pian Di Spille di Tarquinia e a quello militare di Nettuno.

Il ruolo degli artificieri antisabotatori

Dopo l’attentato al Café de Paris di via Veneto a Roma effettuato la sera del 16 settembre 1985, decidemmo di istituire una nostra “Squadra Artificieri e Antisabotaggio”

A compiere l’attentato a scopo terroristico di via Veneto, era stato un estremista palestinese con due bombe a mano del tipo ad “ananas” lanciate tra i tavolini del locale affollato di turisti a poca distanza dall’ambasciata degli Stati Uniti d’America; solo un ordigno era esplose causando 39 feriti, l’altro venne in seguito disattivato dagli artificieri.

Parlando della Polizia di Stato, i primi poliziotti a costituire quella che sarebbe diventata poi una delle più prestigiose Squadre Artificieri e Antisabotaggio della Polizia di Stato, sono stati uomini arditi e coraggiosi. Dopo i primi 4, che hanno iniziato questa bellissima avventura: Renzo Raggi, Casimiro Sampino, Gianfranco Riccio e Angelo Testa, sono subentrati tantissimi grandi Operatori che hanno ereditato il loro testimone e che oggi assicurano la sicurezza in tutte le Questure. Penso a tanti amici artificieri, tutte persone speciali che non menziono per non fare torto a nessuno.

Poliziotti chiamati ad operare a distanza di pochi centimetri dalla morte

Questi specialisti della Polizia di Stato sono suddivisi in artificieri antisabotaggio e artificieri I.E.D.D.(Improvised Explosive Device Disposal), nonché artificieri ordinari e artificieri E.O.D. di 1° livello (Explosive Ordinance Disposal).

Operano di norma in coppia e intervengono per ispezioni, bonifiche, manifestazioni, ordigni di circostanza, residuati bellici e per la distruzione di materiale esplodente in genere.

Passano giornate intere all’addestramento per avere un elevata la manualità delle sofisticate attrezzature in dotazione e allo studio di nuove tecniche di intervento sugli ordigni.

Nella fase di addestramento sono consapevoli che, per mettere in sicurezza un’area, un minimo errore potrebbe esporli a gravi rischi e che sono chiamati ad operare a distanza di pochi centimetri dalla morte

A livello centrale gli artificieri operano sotto il coordinamento del Servizio Reparti Speciali della Direzione Centrale delle Specialità, il quale si occupa della pianificazione in generale, dell’acquisto delle strumentazioni e mezzi in dotazione alle squadre dislocate sul territorio.