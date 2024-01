VITERBO – Il lavoro del team della dott.ssa Rosanna Schiralli, Presidente dell’Associazione Emotional Training Center, noto ormai per gli studi e le ricerche nel campo dell’educazione emotiva a scuola, è stato recentemente riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvando un grande progetto di promozione del benessere a scuola e in famiglia che il team stesso dovrà svolgere presso due Istituti Comprensivi della città di Viterbo con cui, tre anni fa, è stato prodotto un protocollo d’intesa. Si tratta dell’Istituto Egidi di Viterbo e del Pio Fedi di Grotte S. Stefano e Vitorchiano.

All’avviso del 2020 hanno partecipato migliaia di Enti pubblici e privati di tutte le Regioni del Paese e l’associazione viterbese si è classificata tra i primi posti con un punteggio molto alto.

Il progetto, dal titolo inDialogo: percorsi di Educazione Emotiva a scuola, in famiglia, nella società, è stato finanziato dal Dipartimento della Famiglia per quasi 170 mila euro e durerà un anno.

Saranno messi in atto interventi formativi mirati per tutti i docenti, attività innovative per gli alunni e saranno svolti incontri di formazione costante con le famiglie degli alunni. Inoltre gli alunni stessi saranno protagonisti di veri e propri eventi pubblici su tematiche di ordine culturale e sociale trattate dal loro punto di vista.

Alcune attività del programma saranno filmate e registrate, fino ad arrivare alla realizzazione di un documentario di divulgazione scientifica da disseminare in tutte le scuole italiane con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il progetto prevede anche la realizzazione, sempre a Viterbo, di un convegno nazionale centrato sui risultati delle attività e sull’importanza dell’educazione emotiva nelle scuole.

Per la città di Viterbo questo riconoscimento rappresenta un ulteriore impulso per la Rete Nazionale delle Scuole dell’Empatia, l’iniziativa promossa nel febbraio scorso dai sette Istituti Comprensivi della città e dall’Amministrazione Comunale di Viterbo che sta riscuotendo successo in tante altre città del Paese.