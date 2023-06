Un orribile omicidio ha scosso il quartiere Primavalle di Roma, dove è stato ritrovato il corpo di una ragazza di 17 anni, Maria Michelle Causo, uccisa a coltellate da un coetaneo. Il sospettato, un 17enne originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, è stato arrestato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per l’accusa di omicidio.

Un passante ha scoperto la scena e ha immediatamente allertato il numero di emergenza 112 dopo aver notato il ragazzo con un carrello e un sacco della spazzatura nero che emanava un odore sgradevole. Gli agenti, giunti sul posto, hanno seguito le tracce di sangue che conducevano a un cassonetto delle immondizie in via Stefano Borgia, nel quartiere Primavalle.

Il ragazzo avrebbe cercato di gettare il corpo tra i rifiuti, ma senza successo. Il cadavere è stato trovato nel carrello vicino a un muro di cinta di un parco nelle vicinanze. Le indagini sono ancora in corso per determinare il movente del crimine e se altre persone sono coinvolte.

La polizia sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona per ottenere ulteriori dettagli sull’omicidio. I residenti del quartiere sono sotto shock e increduli per quanto accaduto. Molti si sono affacciati dai balconi per assistere alle indagini della polizia scientifica.

La comunità locale è profondamente colpita da questo tragico evento e molti cercano di comprendere se conoscessero la vittima. Alcuni residenti affermano che la ragazza abitava nelle vicinanze del luogo in cui è stato trovato il suo corpo. L’intera zona è stata transennata dalla polizia per consentire le indagini.

Questa terribile vicenda richiama alla mente un altro tragico fatto accaduto sei anni fa a Roma, quando furono trovate le gambe di una giovane donna in un contenitore dei rifiuti nel quartiere dei Parioli. Le indagini sono ancora in corso per fare luce su questo tragico omicidio e determinare tutte le circostanze che lo hanno accompagnato.