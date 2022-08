Oggi si ricorda quel 2 agosto del 1980, la strage di Bologna: un boato improvviso, poi urla, pianti, polvere e macerie. L’atrio della stazione centrale di Bologna si riempie di sangue e detriti, sulla pensilina del primo binario l’esplosione investe anche il treno Adria Express 13534 Ancona-Basilea, in ritardo di un’ora sulla tabella di marcia. Alle 10.25 l’esplosione squarcia l’ala sinistra della stazione su piazza Medaglie d’Oro. Nel ristorante-bar-self service perdono la vita sei lavoratrici. Tra le vittime anche due taxisti in attesa di clienti nel posteggio davanti all’edificio polverizzato dallo scoppio. 85 morti e 200 feriti. La prima ipotesi circolata sulle cause, l’incidente provocato dallo scoppio di una caldaia, non regge a lungo, anche perché nel punto dell’esplosione non ce ne sono, e in poche ore lascia il passo alla certezza dello scenario più temuto: l’attentato terroristico con una bomba ad alto potenziale. In stazione arriva il presidente della Repubblica Sandro Pertini, commosso e angosciato. Il giorno dei funerali, il sindaco Renato Zangheri ricorda come lo stesso copione fosse stato già vissuto sei anni prima, il 4 agosto 1974, sull’Italicus a San Benedetto Val di Sambro, con 12 morti e 44 feriti.