In occasione del suo primo 25 aprile da premier, Giorgia Meloni ha scritto una lettera al Corriere della Sera per esprimere alcune riflessioni sulla ricorrenza e sui valori che essa rappresenta. La presidente del Consiglio ha sottolineato come il frutto fondamentale del 25 Aprile sia stato l’affermazione dei valori democratici, che ritroviamo scolpiti nella Costituzione repubblicana. La democrazia italiana, afferma Meloni, è stata creata da un paziente negoziato volto a definire princìpi e regole della nostra nascente democrazia liberale, che ha unito e non diviso le varie componenti della Resistenza. Questa grande democrazia, continua la premier, è solida, matura e forte, e ha saputo resistere a minacce interne ed esterne, rendendo protagonista l’Italia nei processi di integrazione europea e multilaterale.

Meloni si è poi soffermata sulla tentazione di usare la categoria del fascismo come strumento di delegittimazione di qualsiasi avversario politico, un atteggiamento che ha portato alla creazione di una specie di arma di esclusione di massa contro persone, associazioni e partiti. La presidente del Consiglio ha ricordato il concetto di una concezione proprietaria della lotta di Liberazione e l’importanza di fare del 25 Aprile la Festa della Libertà, superando le lacerazioni del passato e rinnovando l’amore per la democrazia e la libertà come l’unico vero antidoto contro tutti i totalitarismi.

Infine, Meloni ha dedicato la sua lettera alla partigiana Paola Del Din, la prima donna italiana a paracadutarsi in tempo di guerra, che combatteva con le Brigate Osoppo e che, nonostante quasi cent’anni di età, continua a parlare del valore della Libertà nelle scuole di Italia. La presidente del Consiglio ha voluto dedicare questo giorno a lei e a tutti gli italiani che antepongono l’amore per la propria Patria a ogni contrapposizione ideologica.