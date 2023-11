ROMA-«Auguri alle Forze Armate, presidio di sicurezza e di pace insostituibile, simbolo di unità, appartenenza e responsabilità. Il 4 novembre, ricordando il sacrificio di chi ha combattuto per difendere la Patria nella Prima Guerra Mondiale, vogliamo esprimere il più profondo ringraziamento per tutti gli uomini e le donne in divisa che con coraggio e professionalità operano in Italia e all’estero rendendo onore al nostro Paese». Così in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio.