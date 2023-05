Si è appena concluso a Gaeta il 40° Forum della Fascia Costiera Ligure, Tirrenica e del Mar di Sardegna “Pesca, Mare e Sostenibilità Marina”, organizzato dal Rotary Club Formia Gaeta e Rotaract Formia-Gaeta, che si è tenuto gli scorsi 5-6-7 maggio.

Un grande successo di pubblico per la serata inaugurale dello scorso 5 maggio, che ha avuto un momento estremamente interessante, emozionale e suggestivo con il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato diretta dal M° Maurizio BILLI presso il Tempio di San Francesco d’Assisi alla presenza delle autorità locali e di un folto pubblico. La banda musicale, con la violinista Olga Zakharova, il soprano Federica Balucani e il tenore Aldo Caputo, ha incantato i presenti con un programma ampio che ha spaziato dal classico al moderno con l’inserimento delle indimenticabili musiche da film del premio Oscar Ennio Morricone.

La giornata clou del Forum è stata sabato 6 maggio, che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, nella ex residenza vescovile di Palazzo De Vio, dove si sono susseguiti gli interventi dei singoli relatori, ricchi di contenuti e di spunti di riflessione, per mantenere sempre alta l’attenzione di un pubblico estremamente interessato e partecipativo.

Il Senatore Sebastiano MUSUMECI – Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al quale erano affidati i saluti istituzionali di apertura, non potendo presenziare alla manifestazione ha inviato un messaggio al Forum che è stato letto dal Presidente del Rotary Club Formia Gaeta, PASQUALE RANUCCI.

A seguire i saluti istituzionali dello stesso Dott. Pasquale RANUCCI – Presidente RC Formia-Gaeta D2080 RI; del Dott. Guido FRANCESCHETTI – Governatore Distretto 2080 RI; del Gen. Dott. Giuseppe VILARDO – Segretario Forum Fascia Costiera Ligure Tirrenica e del Mar di Sardegna; del Dott. Cristian LECCESE – Sindaco Città di Gaeta; del Mons. Luigi VARI – Arcivescovo di Gaeta; del Prof. Mauro CERNESI – Presidente ODCEC di Cassino; della Dott.ssa Daniela ARDUINI – Presidente Ordine Biologi Lazio Abruzzo.

Sono poi iniziati gli interventi dei singoli relatori in programma: Dott.ssa Barbara DAVIDDE – Soprintendente Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo; Cap. Gabriele CUSATO – Comandante sezione operativa navale GdF Gaeta; Dott. Antonello TESTA – Consigliere delegato Economia del Mare Informare – Azienda Speciale Camera di Commercio FR-LT; il Prof. Vincenzo FORMISANO – Prof. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese UNICAS, Presidente della Banca Popolare del Cassinate impossibilitato a partecipare è stato sostituito dall’intervento della Dottoressa Fedele; Prof. Adriano MADONNA – Resp.le Processo Tutela Biodiversità ECLAB – Università di Napoli “Federico II”; Dott. Daniele IANNOTTA – Coordinatore Area Progetti finanziati CURSA; Comandante Sergio SANTI – Past International Commodore IYFR; Avv. Abdelaziz ESSID – Premio Nobel per la Pace 2015, in collegamento streaming così come il Dott. Pasquale Ciacciarelli – Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, Sen. Nicola CALANDRINI – Pres. Commissione Programmazione economica e Bilancio del Senato della Repubblica; Marco MAURELLI – Presidente Federbalneari Italia; Dott. Alessandro GIULIVI – Sindaco Comune di Tarquinia e Vicepresidente ANCI Lazio – Dott. Giuseppe DE RIGHI – Segretario Generale ANCI Lazio; C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO – Comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta; Prof. Giuseppe RUSSO – Prof. Gestione strategica Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale; Dott. Giuseppe PALMA – Segretario Generale Assoittica Italia; Cons. Francesco Tufarelli – Segretario Generale Consiglio Nazionale Economia Lavoro; Dott. Giuseppe De Righi – Segretario Generale ANCI Lazio.

Un 40° Forum della Fascia Costiera Ligure, Tirrenica e del Mar di Sardegna “Pesca, Mare e Sostenibilità Marina” estremamente attuale, visti i temi e gli argomenti trattati: che ha posto in risalto il mare inteso come risorsa produttiva collegata a temi di sostenibilità ambientale e sociale, oltre che economica e turistica. Una tre giorni che si focalizza sul Mare Nostrum, sulle attività ad esso connesse, sulla sua salvaguardia e che ha visto la partecipazione di 5 distretti e 41 club rotariani, come ha dichiarato il sindaco di Gaeta Cristian Leccese.

Il Forum ha avuto il contributo di: Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare Azienda speciale della CCIAA di Fr e LT, Blue Forum Italia Network, Terre di Coreno Prodotti per l’edilizia, ANCI Lazio; il patrocinio di: Regione Lazio, Arcidiocesi di Gaeta, Comune di Gaeta, Parco Regionale Riviera di Ulisse, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Provincia di Latina, Comune di Minturno, Comune di Spigno Saturnia, Comune di Santi Cosma e Damiano, Comune di Formia, Ordine dei Biologi del Lazio e dell’Abruzzo, Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cassino; partner evento: Lisa Tibaldi Terra Mia; partner Tecnico: Gruppo Ecoliri SpA.

L’appuntamento è all’edizione del 2024.

Photo credits: Egidio Fantasia