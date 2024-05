Domani si celebrerà il cinquantesimo anniversario del primo referendum abrogativo in Italia, tenutosi il 12 e 13 maggio 1974. Questo evento storico ha visto l’87,7% degli elettori italiani recarsi alle urne per decidere sulla legge sul divorzio, sostenuta dalla Democrazia Cristiana di Amintore Fanfani.

I risultati del referendum, trasmessi in diretta televisiva, hanno rivelato che il 40,7% ha votato a favore dell’abrogazione della legge, mentre il 59,3% si è espresso contro, confermando così la validità della legge sul divorzio nota come Fortuna-Baslini.

La vittoria del No è stata un segnale dell’Italia emancipata, che considerava la legge sul divorzio una misura necessaria e non in discussione. Questo cambiamento di mentalità rifletteva l’evoluzione dei costumi e dei valori della società italiana, come sottolineato da Pier Paolo Pasolini.

Nel dettaglio, il Centro-Nord e le Isole si sono espressi contro l’abrogazione, mentre il Sud ha mostrato un orientamento anti-divorzista. Tuttavia, ci sono state eccezioni, come il Trentino-Alto Adige dove il Sì ha prevalso nel Trentino ma il No in Alto Adige.

La sconfitta dell’opposizione al divorzio ha segnato anche la fine del protagonismo politico di Amintore Fanfani e un duro colpo per la Chiesa, che aveva sospeso un abate favorevole al mantenimento della legge.

Questo anniversario rappresenta un momento significativo nella storia italiana, evidenziando la trasformazione sociale e politica del paese nel corso degli anni.