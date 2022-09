Sanità allo sbando, emergenza medici di Pronto Soccorso, di medici di famiglia, il sistema sanità scricchiola. La politica deve intervenire in fretta – dice Carolina Di Napoli, candidata al Senato nelle liste di Noi Moderati – con delle soluzioni immediatamente praticabili. I concorsi per medici di Pronto Soccorso andati deserti. Urge una revisione dei contratti , per evitare ulteriori catastrofi. Serve aumentare gli stipendi delle professioni sanitarie, con indennità per chi lavora in aree critiche. Noi abbiamo una serie di proposte organiche. Ci devono mettere in condizioni di realizzarle