ROMA– «Oggi si celebra la giornata internazionale della donna, una occasione di riflessione sulla questione femminile e sui diritti delle donne. La Regione Lazio è impegnata in tante politiche per le donne, per le pari opportunità, contro le discriminazioni e le violenze sulle donne. I tanti fatti di cronaca di questi giorni, dai femminicidi, alle violenze perpetrate da Hamas e alla morte di innocenti a Gaza, in Ucraina, in Iran, rendono doveroso alimentare questa riflessione. Le donne sono troppo spesso discriminate e violate».

Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura, alle Parti opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia e al Servizio civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

«Tutti noi dobbiamo impegnarci ogni giorno per costruire un mondo a misura di donna. Per celebrare questa ricorrenza, la Regione Lazio ha organizzato una grande serata di musica e giovani, con il LazioSound Festival, all’interno del quale si terrà alle 18 il pannel “Donne: forza, coraggio e resilienza. Il testimone alle nuove generazioni”, con grandi personalità del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo, della cultura e della società civile. Discutere di tali questioni è fondamentale, e farlo attraverso importanti personaggi, i giovani e la musica è un modo privilegiato di toccare argomenti delicati e complessi come quelli che oggi animeranno questa giornata di riflessione», ha concluso Simona Baldassarre.