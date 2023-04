Centinaia di persone, nonostante la pioggia intermittente, hanno partecipato alla manifestazione delle Famiglie Arcobaleno in piazza Maggiore, a Bologna. L’evento è stato organizzato per protestare contro gli attacchi del governo alle famiglie omogenitoriali e per richiedere il riconoscimento di tutti gli atti di nascita.

Alla manifestazione hanno partecipato numerose associazioni, tra cui Komos, Uaar, Cgil, Arcigay, Rivolta Pride, insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore, il deputato Pd Andrea De Maria e la segretaria del Pd bolognese, Federica Mazzoni.

Il deputato De Maria ha sottolineato l’importanza di una legge che garantisca i diritti dei bambini e agevoli le adozioni delle coppie omogenitoriali e dei single. Il sindaco Lepore, invece, ha spiegato che i sindaci del Pd stanno chiedendo il matrimonio egualitario come soluzione definitiva per risolvere ogni tipo di incertezza.

Lepore ha inoltre aggiunto che a Bologna dal 2019 vengono registrati solo i figli di coppie di madri a causa di una sentenza della Corte di Cassazione sulla Gpa dei genitori padri che non prevede la trascrizione. Tuttavia, ci sono diverse sentenze e pronunce della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti umani che chiedono la tutela dei bambini e una legge più chiara che permetta alle coppie omogenitoriali di sposarsi e adottare, come avviene in molti altri paesi.