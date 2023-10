Nel cuore di Bruxelles, un terribile attacco terroristico ha scosso la città, lasciando due svedesi morti. L’attentatore, che ha gridato “Allah akbar,” ha aperto il fuoco da uno scooter in corsa con un kalashnikov vicino a Place Sainctelette, intorno alle 19.15. Inizialmente, sembra che abbia sparato in un atrio e poi ha colpito due persone in un taxi. La coincidenza dell’attacco con la partita di qualificazioni agli Europei di calcio tra Belgio e Svezia ha portato a speculazioni che le vittime fossero tifosi svedesi diretti allo stadio, poiché indossavano maglie della nazionale svedese.

Il Belgio ha immediatamente innalzato il suo livello di allerta al massimo, segnalando una minaccia terroristica “grave e imminente.” L’attentatore, identificato come Slayem Slouma, ha annunciato in un video di aver compiuto l’attacco per “vendicare i musulmani” e dichiarato di essere affiliato allo Stato Islamico. Questo tragico episodio ha scosso l’Europa, e il presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Charles Michel, ha espresso il suo cordoglio per le vittime e il suo sostegno alle autorità e ai servizi di sicurezza belgi mentre monitorano la situazione.