Si terrà oggi in piazza della Scala, davanti alla sede del Comune di Milano, la manifestazione ‘Giù le mani dai nostri figli e dalle nostre figlie’, indetta dalle associazioni Lgbtq+ e dalle famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali.

In piazza sabato, dalle 15, ci sarà anche il Pd con la segretaria Elly Schlein. Al presidio in piazza della Scala tutti i partecipanti sono invitati a portare delle penne a sfera che saranno alzate in aria durante un flashmob, per chiedere diritti per tutti, anche per i figli delle coppie dello stesso sesso. La manifestazione è stata indetta da I Sentinelli, Arcigay Milano, Famiglie arcobaleno per protestare contro lo stop imposto al Comune alle registrazioni di coppie dello stesso sesso. Le penne a sfera che i manifestanti porteranno in piazza “rappresentano le firme che non si possono più fare – ha spiegato il fondatore de I Sentinelli Luca Paladini. In piazza Scala è stato allestito un palco dove si terranno gli interventi delle associazioni e le testimonianze delle famiglie arcobaleno. Alla mobilitazione hanno aderito molti politici, in piazza ci sarà il Pd con la segretaria Elly Schlein, +Europa con il segretario Riccardo Magi, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, i Radicali, l’associazione Luca Coscioni, per citarne solo alcuni. Ma nessun politico parlerà dal palco perché lo spazio sarà per le famiglie e le loro storie.