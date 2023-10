NEMI – Il 14 e il 15 ottobre Luciano Ciocchetti, vice presidente della Commissione Affari sociali invita a vivere insieme l’evento nazionale “Il Giusto Sentiero” nella splendida cornice del comune di Nemi. Si tratta di una convention di due giorni per confrontarsi con le istituzioni sull’Italia, sulla regione e sui comuni. “Sarà un’importante occasione di dialogo e confronto con le istituzioni e con tantissimi ospiti dopo un anno di intenso lavoro – scrive Ciocchetti- Un’occasione unica per dialogare e confrontarsi su temi importanti che riguardano la nostra comunità”. L’evento si svolgerà presso il centro storico, in piazza Umberto I, sabato 14 ottobre dalle ore 15 alle 19 e domenica 15 ottobre dalle ore 10 alle 12,30. Sarà possibile parcheggiare la propria auto presso il parcheggio di via Nemorense dove partiranno delle navette gratuite per raggiungere la convention. Sono stati invitati: Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Alessandra Locatelli, ministro Disabilità, Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Paolo Barelli, capogruppo Camera Forza Italia, Tommaso Foti, capogruppo Camera Fdi.