Oggi, 19 luglio, a Palermo si terranno le commemorazioni per l’anniversario della strage di via D’Amelio, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta nel 1992. Sia la premier Giorgia Meloni che la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein saranno presenti, ma non si incroceranno. La premier deporrà una corona nella caserma Lungaro, mentre la segretaria del PD parteciperà alla fiaccolata a via D’Amelio. Dopo gli scontri avvenuti durante le celebrazioni per la strage di Capaci, le forze dell’ordine sono in massima allerta. Giorgia Meloni deporrà una corona davanti alla lapide in memoria dei poliziotti uccisi e successivamente visiterà le tombe di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Parteciperà anche a una riunione sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica in Prefettura. È probabile che partecipi anche alla messa officiata dall’arcivescovo Corrado Lorefice. Tuttavia, per motivi di sicurezza, non sarà presente alla fiaccolata organizzata dalla destra che partirà da piazza Vittorio Veneto per raggiungere via D’Amelio. Non è escluso che la premier faccia un passaggio in via D’Amelio durante la giornata. Elly Schlein, invece, parteciperà al minuto di silenzio insieme alle Agende Rosse di Salvatore Borsellino. Alla manifestazione saranno presenti anche i manifestanti del corteo promosso dalla Cgil e da altre associazioni e movimenti di sinistra con lo slogan ‘Basta Stato-mafia’. La manifestazione partirà da via Notarbartolo e si dirigerà verso via D’Amelio. Durante un colloquio con il questore, Salvatore Borsellino ha assicurato che non ci saranno disordini. È stata annunciata anche la nomina di Vito Calvino come nuovo capo della Questura di Palermo.