ROMA- Si terrà il prossimo 5 luglio, alle ore 19, presso la sala convegni dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, sita in via Plinio, 44 Roma, piano terra, la conferenza stampa organizzata dalle associazioni Artemisia Onlus, ente non profit della Rete di Centri Clinici diagnostici Artemisia Lab e Vite senza paura Onlus. L’evento è dedicato alla presentazione del nuovo libro di Fiorenza Sarzanini, “Affamati d’Amore”, una narrazione autobiografica che analizza, attraverso percorsi introspettivi, l’esperienza di anoressia, patologia assai diffusa del nostro tempo, ed offre speranze e soluzioni di guarigione.

ln quella stessa occasione verrà annunciata la programmazione della seconda Tavola Rotonda Artemisia Onlus e Vite senza paura Onlus, volta a riprendere i lavori avviati lo scorso 30 Giugno 2021, per proseguire nel percorso di cooperazione contro la violenza di genere e dare opportunità agli esponenti delle diverse realtà sociali ed istituzionali coinvolti alla prima Tavola Rotonda, di illustrare le nuove iniziative e progettualità messe in campo sul tema della violenza di genere.

Oltre alla presidente di Artemisia onlus, Mariastella Giorlandino, interverranno alla conferenza stampa Fiorenza Sarzanini, giornalista, scrittrice e vice direttore del Corriere della Sera, Maria Grazia Cucinotta, attrice, produttrice cinematografica e presidente Vite senza paura Onlus, Solveig Cogliani, magistrato, responsabile area giuridica di Vite senza paura Onlus e Alessio Acomanni, presidente e direttore generale dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi.