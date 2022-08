E’ stato tirato fuori l’uomo rimasto incastrato in un cunicolo in via Innocenzo XI a Roma. Le operazioni di salvataggio sono state accolte da un lungo applauso delle tante persone che da almeno otto ore stavano seguendo le operazioni.

L’uomo si trovava a circa metà della carreggiata a una profondità di circa sei metri. Una volta estratto è stato affidato al 118. Stavano scavando un tunnel per mettere a segno un colpo, con ogni probabilità in una banca vicina e per il crollo di una parte di asfalto un componente di una presunta banda di ladri è rimasto incastrato. Almeno altre tre persone, sospettate anche loro di appartenere alla banda, sono state sentite dai carabinieri. Alcune di loro, da quanto si apprende, avrebbero dei precedenti penali. Sarebbero partiti da un negozio sfitto gli scavi del tunnel effettuati dalle quattro persone sospettate di fare parte di una banda di ladri. Sono in corso indagini per capire quale fosse l’obiettivo del presunto colpo, visto che nelle vicinanze di via Innocenzo XI ci sono infatti due banche distanti però alcune centinaia di metri.