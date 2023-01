A Tripoli la premier Giorgia Meloni ha rassicurato le autorità locali che l’Italia “è pronta ad aiutare” la sua crescita e il percorso verso elezioni “in tempi rapidi”. Ma ha anche avvertito che senza una stabilizzazione del Paese, ancora diviso in due governi a oltre un anno dal rinvio delle elezioni, tutto rischia di essere vano. E ha chiesto di “trovare soluzioni strutturali e verificabili” sul contenimento dell’immigrazione irregolare, un accordo da 8 miliardi di dollari per aumentare la produzione di gas a favore del mercato interno libico e garantire l’esportazione in Europa, un’intesa per supportare la Libia con cinque imbarcazioni attrezzate nel campo della ricerca e soccorso di migranti in difficoltà in mare”. Ha chiesto, inoltre, di “trovare soluzioni strutturali e verificabili” sul contenimento dell’immigrazione irregolare. L’idea dell’Italia come hub per redistribuire il gas in Europa si intreccia con la volontà di un cambio di approccio su immigrazione e cooperazione, per “aiutare i Paesi africani a crescere e diventare più ricchi”. Meloni pretende una svolta da Bruxelles, e su questo insisterà anche nel Consiglio europeo del 9-10 febbraio: “Il tema deve riguardare l’Ue nel suo complesso”.