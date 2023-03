VITERBO – Ieri a Viterbo, su un muro in via delle Fortezze, è apparsa la scritta “Schlein…la tua faccia è già un macabro destino” firmata con una croce uncinata. “E’ un gesto vergognoso in sé ed è da condannare a prescindere da chi sia la destinataria o il destinatario. Elly Schlein è una parlamentare della Repubblica Italiana e, da pochi giorni, la Segretaria Nazionale del Partito Democratico. La nostra comunità respinge con forza queste intimidazioni e queste minacce che non possono certo essere equivocate. Sono minacce squadriste con un evidente richiamo al nazismo”. Così la segreteria del Pd di Viterbo. Solidarietà a Schlein da parte di tutte le compagini politiche. Intanto la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini ha affermato questa mattina: “La scritta apparsa sul muro alle Fortezze contro la parlamentare e segretaria nazionale del Partito Democratico Schlein è stata rimossa già dal pomeriggio di ieri, non appena segnalata dalla Digos. Un gesto vergognoso che condanniamo fortemente, indipendentemente dal destinatario del messaggio. Ci auguriamo che le forze dell’ordine possano presto individuare l’autore di tale indegno gesto”. Tra gli interventi anche quelli del deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni, che ha affermato: “Come viterbese e come uomo delle istituzioni, desidero esprimere la massima solidarietà ad Elly Schlein per la vergognosa scritta apparsa su un muro di Viterbo. Si tratta di un gesto ignobile e mi auguro che i responsabili vengano presto individuati e condannati con assoluta fermezza. I miei ringraziamenti all’amministrazione comunale per essere intervenuta e aver rimosso prontamente il tutto”.