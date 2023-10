VITERBO- Venerdì 13 e sabato 14 ottobre, presso l’Hotel Salus terme, Viterbo e la Tuscia aprono le porte per accogliere il quarantaseiesimo convegno nazionale di aggiornamento AOOI, l’Associazione otorinolaringologi ospedalieri italiani, presieduta da Giuseppe Tortoriello.

Presidente del convegno è il direttore dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Belcolle, Claudio Viti, che, con determinazione ma anche con la consapevolezza della grande responsabilità, ha riportato dopo ben 26 anni a Viterbo il principale evento scientifico e associativo della famiglia ospedaliera otorinolaringoiatrica italiana, rispondendo alla proposta del Consiglio direttivo.

“Nella città dei papi – commenta Claudio Viti – sono attesi oltre 200 specialisti provenienti da tutta Italia. Il filo conduttore seguito nella costruzione di questo incontro è stato quello di coniugare la solidità della tradizione con innesti significativi della innovazione, sia dal punto di vista clinico sia gestionale. Ecco allora che, a corona della relazione ufficiale ‘Le nuove tecnologie in chirurgia oncologica testa e collo’ di Mario Galfano faranno da corollario stimolante e diversificato cinque tavole Rotonde: ‘La patologia medica del cavo orale’; ‘Antibiotico-resistenza in Orl e Pncar’; ‘Le neoplasie benigne naso sinusali’; “Pnrr e sanità, quali implicazioni per l’otorinolaringoiatria?’; ‘Gestione delle complicanze in chirurgia otologica’”.

Oltre alle tavole rotonde sono previste in programma anche quattro letture magistrali: “I farmaci biologici in Orl”, “Le neoplasie maligne tiroidee in età pediatrica ed adolescenziale”, “140 anni di storia della scuola di sanità e veterinaria militare”, “La voce del transgender”.

“È importante ribadire – commenta il presidente onorario del convegno, Angelo Camaioni – la centralità della nuova generazione degli otorinolaringoiatri che gestiranno non solo la sessione sui casi clinici ‘È successo a me” e quella sui video, ma che saranno presenti in modo diffuso in tanti altri contributi scientifici.

La preziosa tradizione dei Quaderni di aggiornamento sarà, inoltre, confermata con l’interessante volume di Luca de Campora su “La scialoendoscopia”.

Lo spirito inclusivo della AOOI sarà, infine, testimoniato dalla presenza degli esperti in otorinolaringoiatria subacquea e in medicina iperbarica che si riuniranno negli stessi giorni per il loro sedicesimo raduno Otosub.

“È davvero con grande piacere – commenta Egisto Bianconi, commissario straordinario della Asl di Viterbo – che ci apprestiamo ad ospitare un evento scientifico così importante, per le tematiche discusse e per la caratura, sia dei relatori che, in generale, di tutti i partecipanti. La nostra azienda, cosi come il Comune di Viterbo e l’Ordine dei medici e dei chirurghi della provincia, naturalmente ha concesso il patrocinio all’iniziativa che vede Claudio Viti, nostro stimatissimo professionista in primo piano, sia a livello organizzativo che scientifico. Ed è questo, per tutta l’azienda, motivo di grande soddisfazione”.