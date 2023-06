di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Si è tenuto stamani a Viterbo, presso l’Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia, il convegno “Verso il secondo vertice ONU sui sistemi alimentari”. Tra i protagonisti dell’evento c’erano il ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, il rettore dell’Università Stefano Ubertini e il deputato Mauro Rotelli. Altri importanti ospiti come i ministri della salute, del turismo, degli affari esteri e dello sport hanno partecipato tramite collegamento telematico.

Il ministro della salute Orazio Schillaci, tramite un messaggio video, ha sottolineato l’importanza dell’adeguatezza alimentare per valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano. Ha affermato che la dieta mediterranea italiana previene molte malattie, contribuendo alla salute della popolazione e al sistema sanitario nazionale. Ha anche sottolineato l’importanza dei controlli sulla qualità del cibo italiano per lo sviluppo del marchio Made in Italy nel mondo.

Anche il ministro del turismo Daniela Santanchè ha inviato un messaggio video in cui ha evidenziato come innovazione, ricerca e tradizione siano elementi cruciali per lo sviluppo del paese. Ha sottolineato che i turisti che portano i prodotti italiani nel loro paese contribuiscono a promuovere il valore e la reputazione dell’Italia nel mondo. Ha anche sostenuto la necessità di regole e protocolli per i ristoranti italiani all’estero per preservare la qualità dei prodotti.

Il ministro degli affari esteri Antonio Tajani ha sottolineato l’importanza della sostenibilità e dell’innovazione nel settore agricolo per il futuro. Ha difeso la dieta mediterranea italiana come un modello ben radicato nella popolazione.

Il ministro dello sport Andrea Abodi ha parlato dell’importanza dello sport e dell’alimentazione per uno stile di vita sano e sostenibile. Ha elogiato il lavoro del ministro Lollobrigida nel combattere la sedentarietà e ha incoraggiato le grandi realtà sportive a sostenere questa battaglia.

L’onorevole Mauro Rotelli ha citato tre pilastri fondamentali per un futuro sostenibile: l’ambiente, l’innovazione e la qualità e sicurezza alimentare. Sono stati affrontati numerosi temi riguardanti la difesa del sistema alimentare italiano, tra cui la gestione delle acque dolci, la diplomazia ambientale tra Italia e Africa nord-occidentale e la sicurezza dei prodotti italiani.

Il rettore Ubertini si è detto orgoglioso di ospitare il convegno come fase preparatoria del summit FAO che si terrà a Roma a luglio. Ha sottolineato l’importanza dei temi trattati per raggiungere gli obiettivi dell’agenda 2030 e ha promosso lo studio dell’agricoltura per stimolare i giovani e sviluppare il settore.

Infine, il ministro Lollobrigida ha concluso l’incontro ribadendo l’importanza della ricerca come base per il futuro del settore agricolo italiano.