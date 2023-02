Il ministro dell’Ambiente e dell’Energia Gilberto Pichetto Fratin è venuto oggi a Viterbo per sostenere le candidature di Forza Italia alla regione Lazio di Marini, Friggi, Parroncini e Salviani. Ad accoglierlo, Francesco Battistoni, Giovanni Arena e i candidati, che si sono presentati in conferenza stampa presso il Caffè Grandori ai giornalisti presenti e poi alla sede di Unindustria.

Il candidato Giulio Marini ha puntualizzato alcuni aspetti relativi all’agricoltura, settore trainante e fondamentale per l’economia del territorio. Il candidato Claudio Parroccini, invece, ha posto l’attenzione sul distretto ceramico a Civita Castellana e l’istituzione dell’Apea. La candidata Fabiana Salviani, psicologa, è intervenuta sul deposito scorie, l’ambiente e sul coregone, pesce lacustre e importante risorsa, ancora non riconosciuto come specie autoctona. Federica Friggi ha parlato di turismo e territorio, soffermandosi sulle opportunità – non ancora sfruttate – di crescita nella Tuscia.

Il Ministro ha esordito dicendo: “È certamente un appuntamento elettorale importante questo delle regionali e, per questo sono venuto qui a sostenere i candidati di Forza Italia

A dicembre scorso abbiamo chiesto approfondimenti sul totale delle aree destinate alle scorie. Si tratta di un meccanismo piuttosto complicato: ho il fascicolo da tre mesi e, sul tema, abbiamo richiesto a Sogin approfondimenti”. Sono state individuate nella Tuscia circa 20 aree idonee. Con Francesco Battistoni, vicepresidente della commissione Ambiente, Fratin ha anche parlato di comunità energetiche: “Contiamo di metterne in piedi 15mila in 3 anni, in questo modo 2 milioni di famiglie si troveranno con bollette dimezzate”. Il Ministro è poi intervenuto su ambiente, gas e fonti energetiche alternative fra le quali il biometano, sul fotovoltaico e sull’eolico per un giusto equilibrio fra le fonti.