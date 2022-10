VITERBO – Nuovo Vescovo per la diocesi di Viterbo. L’amministratore apostolico Lino Fumagalli ha annunciato stamani a Palazzo dei Papi la nomina del nuovo vescovo di Viterbo, Mons. Orazio Francesco PIAZZA, finora Vescovo di Sessa Aurunca. Mons. Piazza è nato a Solopaca, nella Diocesi di Cerreto Sannita, il 4 ottobre 1953. È stato ordinato Presbitero il 25 giugno 1978. Oltre ai vari servizi pastorali nella sua Diocesi, è stato docente di Etica Sociale, presso l’Università di Benevento e Ordinario di Ecclesiologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Il 25 giugno 2013 è stato consacrato Vescovo di Sessa Aurunca. “Prepariamoci con la preghiera ad accogliere il nuovo Vescovo come “Immagine del Padre e presenza del Cristo Buon Pastore in mezzo a noi” – ha detto Lino Fumagalli, che nel frattempo sarà amministratore apostolico fino all’ingresso del nuovo Vescovo. Nella sua lettera di saluto, il Vescovo Piazza ha detto: “Lascio, non senza sofferenza l’amata Chiesa che è in Sessa Aurunca: la sofferenza è pari all’intensità dell’amore! Con lo stesso amore pastorale vengo a voi per rendere il mio cuore ancor più umile e disponibile, sull’esempio di Maria di Nazareth; oriento il mio e vostro sguardo su Colui che ci viene incontro per trasformare le tante fragilità in opportunità di autentica umanità”.