VITERBO – “Comuni e comunità: storie di connessioni” questo il titolo dell’Assemblea regionale Anci Lazio di Viterbo. Due giornate incentrate sull’importanza delle connessioni per dare un impulso forte alle capacità dei comuni e dei territori di affrontare le sfide date dalla programmazione europea e dal PNRR. In attesa dell’Assemblea Nazionale che si svolgerà a Genova a fine ottobre, il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e Delegato Anci Lazio alle Politiche di Sicurezza e Attività Produttive e Sviluppo economico in una nota afferma – “In questa assemblea si affronta un tema molto importante per i nostri comuni perché è di connessioni che ha bisogno il territorio per crescere e dare la possibilità a noi amministratori di amministrare in maniera seria e concreta le nostre comunità. Fare rete è importante per vincere le prossime sfide soprattutto in vista della programmazione europea e da PNRR ed è occasione per comprendere il vero livello amministrativo e il livello di salute delle amministrazioni del Lazio inquadrando i problemi sulla base di parametri oggettivi. Un plauso al sindaco di Viterbo, Chiara Frontini, per aver dato la possibilità di ospitare l’assemblea e per aver colto l’importanza di questa bella occasione per confrontarci insieme ai sindaci dei Comuni del Lazio e ai rappresentanti del governo e della Regione.” “La settimana prossima – conclude Quadrini – ci attende l’Assemblea Nazionale a Genova, un appuntamento importantissimo al quale siamo chiamati tutti a prenderne parte. ”