di WANDA CHERUBINI-

Viterbo, la Città dei Papi, sta per diventare anche la Città delle Terme. A partire dalla prossima domenica, 17 marzo, i visitatori potranno godere di una nuova e meravigliosa area termale situata presso la località Paliano, sulla strada Cassia Sud. Questo parco termale offre cinque ampie vasche bianche, immerse in un paesaggio di verde e fiori, con acque turchesi che invitano al relax.

Le cinque vasche sono dotate di servizi annessi e rappresentano un cambiamento significativo rispetto al vecchio polo termale da 150.000 metri quadrati. Ora, invece, si tratta di un parco attrezzato, armoniosamente inserito nella natura circostante. Dalla sua posizione, sarà possibile ammirare Viterbo e i suoi splendidi tramonti, il tutto circondato da ginestre e un’atmosfera di tranquillità. Un vero paradiso che finalmente diventa realtà.

L’inaugurazione di questo nuovo spazio termale è prevista per sabato 16 marzo. Il progetto è stato in cantiere per oltre 21 anni, con modifiche e adattamenti alle norme e ai vincoli imposti dalla sovrintendenza. La società Freetime, insieme alla famiglia Belli, ha lavorato duramente per trasformare l’idea iniziale di un polo termale in un parco termale di grande bellezza: Tuscia Terme.

Le vasche, che erano pronte da anni, sono finalmente accessibili al pubblico ed ora i turisti e gli amanti delle terme di Viterbo avranno un nuovo luogo dove rilassarsi e beneficiare delle proprietà curative delle acque sulfuree della Tuscia.