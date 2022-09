di WANDA CHERUBINI

VITERBO- Oggi, 3 settembre, è il giorno tanto atteso: alle ore 21 “Gloria”, la macchina di Santa Rosa lascerà piazza San Sisto per sfilare nelle vie abbuiate di Viterbo. Tanta attesa, dopo due anni di fermo dovuti alla pandemia. Sin dalle prime ore della giornata fervono i preparati affinché tutto avvenga in perfetta sicurezza, soprattutto perché ci si aspetta un grande afflusso di gente. Il giorno in cui il cuore della città palpita all’unisono, in cui migliaia di respiri diventano un respiro unico, in cui tradizione e fede si incontrano per compiere ancora una volta il miracolo: oltre cinque tonnellate di peso, trenta metri di altezza, settecento candele a fiamma viva sostenuti dalla forza di oltre cento uomini, i Facchini di Santa Rosa. Dall’alto, a guardare la sua città come succede ogni 3 settembre da quasi ottocento anni, la piccola Rosa, la bambina che da sola ha saputo unire ed ancora unisce ogni singola anima che abiti la città. Un trasporto straordinario quello di quest’anno, con il prolungamento del tradizionale percorso verso via Marconi e piazza Martiri d’Ungheria, reso ancor straordinario dai due anni di “fermo” dovuti alle emergenze sanitarie. A questo proposito: sono previsti oltre 40.000 spettatori. Per questo l’amministrazione comunale ha raccomandato alle categorie più fragili di cautelarsi mediante l’uso di mascherine FFP2. I facchini stasera affronteranno un ulteriore sforzo: il tragitto allungato su via Marconi, per permettere ai tanti che verranno a vedere la Macchina di poterlo fare distribuendosi anche tra via Marconi e il Sacrario. Per coloro che, invece, non potranno assistere personalmente al trasporto ricordiamo che in tv c’è la diretta che partirà alle ore 20,50 e andrà in onda sull’emittente televisiva nazionale TV2000, canale 28 (digitale terrestre), sul canale Sky 157 e canale 18 di TivùSat.