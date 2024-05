Nella giornata di ieri il candidato alle elezioni europee Mario Abbruzzese ha partecipato, a Roma, all’evento organizzato da Unindustira, dal titolo “Fabbrica Europa” dove si è parlo di tematiche industriali e l’importanza delle infrastrutture. Sempre nella capitale ha poi avuto un momento di confronto con diversi imprenditori per parlare di sviluppo.

“La cooperazione tra l’Europa e il settore industriale – ha detto Mario Abbruzzese – è fondamentale per creare nuove opportunità di sviluppo nel centro Italia. Credo fermamente che un dialogo costruttivo con gli industriali sia essenziale per plasmare politiche lungimiranti e sostenibili che promuovano la crescita economica e l’innovazione. Sarà fondamentale promuovere un’agenda politica che incoraggi la collaborazione tra l’Europa e gli industriali al fine di creare condizioni favorevoli per l’innovazione, la competitività e la creazione di nuove opportunità lavorative sul territorio La sostenibilità economica e la promozione delle imprese devono essere al centro delle politiche europee per garantire un futuro prospero e inclusivo per l’Italia. Sono fermamente convinto che la cooperazione tra l’Europa e il settore industriale possa favorire lo sviluppo di settori chiave, stimolare la ricerca e lo sviluppo e promuovere l’eccellenza e la competitività delle imprese italiane a livello europeo e globale”.