ROMA – Laboratori interattivi, tecniche antiche, corsi con professionisti di manualità, ma anche mostre d’arte e dimostrazioni live, insieme a una ricca proposta di materiali, strumenti e novità di prodotto. Con oltre 160 brand espositori e centinaia di workshop ed eventi per tutta la famiglia, torna per il suo appuntamento con la Capitale Abilmente, il Salone delle Idee Creative di Italian Exhibition Group (IEG) in Fiera di Roma da giovedì 21 a domenica 24 settembre, portando in scena protagonisti e tendenze dei diversi mondi della manualità creativa.

Dopo il record di visite raggiunto nella scorsa edizione, la festa della creatività del centro-sud Italia darà ad esperti e semplici appassionati la possibilità di esprimere la propria fantasia. Oltre alla Via delle Idee, area molto amata dal pubblico di Abilmente, che porta in fiera le proposte fantasiose di più di 40 creative e creativi da tutta Italia, il Salone torna a sorprendere con tante iniziative e aree speciali.

LA CREATIVITÀ SI FA DOLCE NELL’AREA CAKE&DREAM

«Corsi di cake design, pasticceria creativa, panificazione e non solo: portiamo di nuovo ad Abilmente le nostre proposte nell’area Cake&Dream, in collaborazione con il brand Saracino – spiega Serena Marzollo, co-fondatrice e docente della scuola di cucina e pasticceria Bake it! –. Qui si altereranno le lezioni di pasticceri del calibro di Eleonora Sdino, campionessa italiana di pasticceria, Barbara Borghi e Manuela Taddeo, campionesse mondiali rispettivamente di pasticceria e cake design, ma anche ospiti internazionali come Dionis Larovoi, Carlos Lischetti e molti altri. Due collaborazioni artistiche mostreranno le nuove frontiere del cake design con opere che potranno esser acquistate per dare il devoluto in beneficenza alle associazioni Save the Dreams e AIL». Macaron, cookies, ciambelle e cupcakes non avranno più segreti dopo le dimostrazioni gratuite e le ricette da riprodurre anche a casa da grandi e piccini.

LABORATORI E CORSI PER TUTTI I GUSTI

Tante sono le proposte dell’appuntamento romano con la creatività. Per gli appassionati di ago e filo, saranno presenti la Corporazione delle Arti e Associazione Etra, che nell’area Arti di Filo propongono corsi di tombolo e di lavorazione del merletto. In fiera anche tantissime proposte dell’associazione Strade Diffuse: «Corsi di balloon art, di composizione di rose e piantine grasse realizzate con la carta, laboratori creativi di modelling e di improvvisazione teatrale– elenca Scilla Esposito, presidente di Strade Diffuse –. E ancora, lezioni di pittura e acquerello e corsi di ritratto con il pastello: tutta la famiglia può divertirsi e imparare qualcosa». Per i bimbi, tante le attività in programma, come le letture animate della Libreria Centostorie del circuito Cleio. E per gli amanti della carta, sarà possibile imparare tante nuove tecniche con i workshop di calligrafia e lettering di The Quick Lazy Dog e le iniziative di SMED – Scrivere a Mano nell’Era Digitale, ad Abilmente per promuovere l’amore per la scrittura a mano, ma anche con i corsi di scrapbooking di ASI – Associazione Scrappers Italia, per la decorazione di diari, calendari, libri con diversi materiali, colori e textures. Mostre di arte tessile, omaggi artistici e progetti solidali completano il quadro delle tante proposte del lungo weekend dedicato alla creatività.

L’AUTUNNO DI ABILMENTE CONTINUA

Dopo l’edizione romana, il Salone delle Idee Creative si sposterà a sotto la Mole per Abilmente Torino, a Lingotto Fiere dal 28 settembre al 1° ottobre. Poi sarà la volta di Abilmente Vicenza, dove la manifestazione è nata nel 2005, dal 12 al 15 ottobre. Infine, il 2023 di Abilmente si chiuderà con Abilmente Milano, al Superstudio Maxi, dal 2 al 5 novembre.

ABOUT ABILMENTE: ABILMENTE è la grande festa italiana della manualità creativa organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento in Italia per le community di crafters e appassionati del Do It Yourself. Aperta al grande pubblico e adatta a tutta la famiglia, nel 2023 ha fissato in calendario sette edizioni (tre nella prima parte dell’anno, a Milano, Vicenza e Torino, e quattro in autunno a Roma, Torino, Vicenza e Milano). Le prossime in programma:

– Abilmente Roma, 21-24 settembre, Fiera Roma

– Abilmente Torino, 28 settembre-1° ottobre, Lingotto Fiere

– Abilmente Vicenza, 12-15 ottobre, quartiere fieristico IEG di Vicenza

– Abilmente Milano, 2-5 novembre, Superstudio Maxi