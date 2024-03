“Bellissima vittoria del centrodestra in Abruzzo che premia il lavoro del presidente Marsilio e di tutta la coalizione che cresce e si consolida. In questa tornata elettorale Forza Italia, con oltre il 13% dei consensi, si conferma forza politica forte e determinate, segno evidente che lo straordinario lavoro messo in campo dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, dal coordinare regionale Nazario Pagano e da tutti i candidati in lista ci ha premiato nei numeri e nei consensi”. Lo dichiara in una nota il deputato e il responsabile dell’organizzazione di Forza Italia, Francesco Battistoni

“Un consenso – prosegue – costruito giorno dopo giorno nei territori e con una organizzazione capillare fatta di ascolto e di credibilità politica. Chi ci dava per morti o come un partito marginale dovrà rivedere le proprie valutazioni. Forza Italia c’è, è più viva che mai e decisiva negli assetti politici del centrodestra. Il nostro impegno – aggiunge Battistoni – ora si sposterà in Basilicata e in Piemonte dove siamo certi che la nostra storia, il nostro percorso e la nostra serietà saranno premiati ancora una volta. Un pensiero finale, così come ha fatto il Segretario Tajani – conclude – va sicuramente al Presidente Berlusconi che amava l’Abruzzo e che sicuramente sarà felice di questo risultato”.