La procura di Napoli Nord sta indagando su due giovani maggiorenni, rispettivamente di 19 e 18 anni, per presunti abusi sessuali ai danni di due bambine di 10 e 12 anni a Caivano, in provincia di Napoli. Attualmente entrambi i ragazzi sono in libertà.

L’inchiesta della procura di Napoli Nord è in corso parallela a quella della procura minorile, che sta trattando gli indagati minorenni coinvolti nel caso. Non si conosce ancora il numero esatto dei minori sotto indagine, ma indiscrezioni non confermate suggeriscono che potrebbero essere numerosi.

Nel caso dei due giovani maggiorenni, le analisi dei contenuti dei cellulari sequestrati saranno fondamentali per le indagini in corso e dovrebbero iniziare nei prossimi giorni. In particolare, al giovane di 19 anni, che non sembra avere legami con il contesto criminale della zona, viene contestato un singolo episodio che sarebbe avvenuto dopo un contatto avuto attraverso i social media.

L’indagine continua a svilupparsi mentre le autorità cercano di raccogliere prove concrete e approfondire gli aspetti legati a questo grave caso di abusi sessuali che ha scosso la comunità locale.