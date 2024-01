ROMA- “Il dibattito sui fatti di Acca Larenzia ha un unico grande potenziale: richiamarci tutti, indistintamente dal proprio colore politico, a non alimentare un clima di odio e tensione le cui conseguenze hanno già lasciato, in passato nella nostra Storia, ferite ancora oggi vivide nella memoria collettiva. Per questo rivolgo di nuovo il mio appello al Presidente della Regione, Rocca, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a tutte le forze politiche e agli uffici competenti, affinché possa essere calendarizzata e approvata al più presto la proposta di legge, depositata lo scorso aprile, per inserire espressamente nello Statuto regionale il riferimento alla Resistenza e all’Antifascismo quali valori fondanti della nostra democrazia e della nascita della Repubblica italiana. Facciamo di questo momento un’opportunità per ricompattare gli animi su questi valori imprescindibili portando il dibattito all’interno delle sedi istituzionali e direzionarlo verso un obiettivo comune. Questa è la vittoria della democrazia”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, prima firmataria della proposta di legge per l’inserimento dei riferimenti alla Resistenza e all’Antifascismo nello Statuto regionale.