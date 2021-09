Il premier Draghi è arrivato a L”Aquila, all’inaugurazione del Parco della Memoria, dove ha detto: “La mia presenza serve prima di tutto a ribadire il dovere del ricordo”. Il terremoto del 2009 “appartiene alla memoria collettiva e del mondo. Noi non possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare. La ricostruzione procede ovunque, ma con velocità diversa tra un territorio e l’altro. Dobbiamo accelerare, per l’obbligo morale che abbiamo verso tutti i cittadini. Abbiamo deciso di destinare un’apposita linea di investimento del Pnrr” . Si tratta di 1,78 mld e permetterà di iniziare la ricostruzione sicura e sostenibile, il recupero ambientale e iniziative a sostegno di cittadini e imprese. “In settimana – ha aggiunto il premier- diamo il via a questo programma, con l’approvazione del provvedimento che ripartisce le risorse tra le finalità di investimento”. Presenti oggi anche la ministra per il Sud e la coesione territoriale, Mara Carfagna e il capo Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.