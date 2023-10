L’INMI Spallanzani e la Comunità di S. Egidio hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per rafforzare il Programma DREAM (Disease Relief through Excellent and Advanced Means). Le attività della collaborazione verteranno su:

· Ricerca clinica operativa nell’ambito delle malattie infettive che, oltre l’infezione da HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi, potrà prevedere anche l’infezione da HPV, le epatiti virali da HBV e HCV, le loro diagnosi e trattamento, le malattie tropicali neglette, le resistenze agli anti-infettivi, in particolare di HIV e micobatterio della tubercolosi, l’infezione da SARS-CoV-2, le infezioni emergenti, e ulteriori patologie infettive;

· Formazione in Africa del personale locale;

· Supervisione e supporto clinico nell’ambito del programma DREAM;

· Analisi congiunta da dati osservazionali;

Lo Spallanzani “potrà inviare presso le sedi logistiche presenti in Africa della Comunità il proprio personale medico, infermieristico di laboratorio e fisioterapico per corsi di formazione, per attività di ricerca e supervisione clinica. Tale personale potrà anche effettuare formazione del personale africano presso le sedi delle attività svolte in Africa dalla Comunità, in tema di clinica e terapia dell’infezione da HIV/AIDS e delle altre patologie”. Allo stesso tempo, “La Comunità potrà richiedere personale dipendente dall’INMI per il coordinamento locale dei programmi”.