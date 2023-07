Le tensioni tra il governo italiano e la magistratura continuano ad aumentare, con accuse che colpiscono al cuore l’indipendenza e l’integrità del sistema giudiziario. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Giuseppe Santalucia, ha sollevato seri dubbi sulle intenzioni di alcune riforme costituzionali proposte dal governo, sostenendo che potrebbero essere strumentalizzate come una punizione verso la magistratura anziché un reale miglioramento del sistema giudiziario.

Durante il Comitato direttivo dell’ANM, Santalucia ha dichiarato che la magistratura non ha interesse ad alimentare uno scontro, ma che il suo silenzio non può essere interpretato come debolezza di fronte a una politica aggressiva rivolta contro un’istituzione di garanzia. Ha sottolineato che la magistratura desidera invece avere un dialogo costruttivo con il Ministro della Giustizia per discutere delle necessarie migliorie al sistema giudiziario.

Il presidente dell’ANM ha espresso preoccupazione per l’ipotesi che le proposte di separazione delle carriere e le riforme costituzionali siano usate come strumenti di punizione nei confronti della magistratura, piuttosto che come soluzioni concrete per il miglioramento del sistema giudiziario. Ha quindi chiesto al governo e alla maggioranza di riconsiderare il loro approccio e di avviare un cambiamento di passo. Secondo Santalucia, non è possibile procedere con una riforma costituzionale in un clima di reazione impulsiva a una decisione giudiziaria che potrebbe non piacere al governo.

Le tensioni tra governo e magistratura rappresentano una sfida significativa per lo stato di diritto in Italia. L’ANM invita il governo a impegnarsi in un dialogo aperto e rispettoso, per garantire un sistema giudiziario indipendente e funzionante, nel rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione.