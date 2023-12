Giovedì 28 dicembre, nell’ambito della rassegna “A Natale si può”, ACLI TERRA entusiasma gli appassionati di cocktail e miele con il laboratorio “Bee Happy”. Dopo il successo di Fiumicino a luglio e nel Principato di Monaco a novembre, l’iniziativa giunge ora a Tarquinia.

Saranno presenti in particolare due prestigiose aziende apistiche laziali: Florapi di Formia e la Cooperativa Autentica di Cassino. ACLI TERRA prosegue il suo impegno promozionale ed educativo per la filiera dell’apicoltura, mettendo in evidenza la molteplicità degli usi e la diversità delle specie, con ben sessanta varietà solo in Italia.

Il Presidente Nazionale di ACLI TERRA, Nicola Tavoletta, nel partecipare all’evento, ha ribadito l’importanza della trasparenza per identificare il prodotto italiano o europeo rispetto alle miscele. *«In Italia – ha dichiarato – il costo medio di produzione del miele si attesta intorno a 6,5 euro al kg, mentre in Argentina, per esempio, si raggiunge solamente i 3 euro»*.

L’obiettivo di Bee Happy è promuovere la cultura del miele non solo come dolcificante, ma anche come elemento da includere nei menù, contribuendo sia alla salute che al piacere del palato.

Bee Happy è un evento itinerante di ACLI TERRA, destinato a occupare un posto fisso nel calendario di numerosi territori nel corso del prossimo anno.