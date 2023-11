Il mondo della moda è in lutto per la repentina scomparsa di Davide Renne, il direttore creativo di Moschino dal primo novembre. Il talentuoso stilista toscano, nato a Follonica 46 anni fa, è deceduto oggi a Milano a causa di un malore, dopo essere stato ricoverato pochi giorni fa per un problema cardiaco.

Renne ha iniziato il suo percorso nel mondo della moda dopo aver frequentato il liceo scientifico, dove ha scoperto la sua passione per il disegno di abiti femminili. I suoi studi al Polimoda di Firenze hanno aperto la strada a una carriera creativa che è diventata la sua vita. Prima di unirsi a Moschino, ha trascorso due decenni presso Gucci, diventando Head Designer for Womenswear e collaborando con maestri come Alessandro Dell’Acqua e Alessandro Michele.

La nomina di Renne come direttore creativo di Moschino è stata annunciata solo il 16 ottobre, e il suo debutto era atteso con la collezione Autunno/Inverno 2024 durante la Milan Fashion Week di febbraio 2024. Il presidente esecutivo di Aeffe Spa, Massimo Ferretti, ha elogiato Renne per la sua visione sofisticata e la profonda comprensione dell’eredità di Moschino.

La notizia della sua morte è stata comunicata da Ferretti, che ha espresso il dolore insormontabile che l’azienda sta vivendo in questo momento drammatico. Renne aveva da poco iniziato a lavorare su un progetto ambizioso, suscitando entusiasmo e ottimismo per il futuro. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita per l’intera industria della moda, e la sua eredità creativa continuerà a ispirare nel tempo. La comunità della moda si stringe attorno alla famiglia e agli amici di Davide Renne in questo momento di grande tristezza.