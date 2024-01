La città di Cagliari è in lutto per la scomparsa di una vera icona del calcio italiano: Gigi Riva. Il leggendario attaccante è deceduto all’età di 79 anni, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari a seguito di un infarto accusato domenica scorsa.

Gigi Riva rimarrà per sempre nel cuore degli appassionati di calcio come il capocannoniere indiscusso della Nazionale, avendo segnato ben 35 reti. Il suo numero 11 è ancora un simbolo dello scudetto del Cagliari del 1970, un’impresa che ha scritto pagine indelebili nella storia del club.

Dal 2019, Riva ricopriva il ruolo di presidente onorario del Cagliari, dimostrando un legame profondo con la squadra e la città. La sua scomparsa ha gettato nel dolore non solo gli amanti del calcio, ma l’intera comunità cagliaritana.

Riva, noto per la sua riservatezza, viveva in un appartamento nel centro di Cagliari e negli ultimi anni aveva ridotto le sue consuete passeggiate nelle vie del centro. La sua figura resterà per sempre legata alla storia del calcio italiano come il più forte attaccante azzurro del dopoguerra. Attualmente, detiene ancora il record di gol segnati in nazionale, con una straordinaria media di 0,83 gol a partita.

Il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, ha espresso il profondo dolore della città per la perdita di Riva, definendolo un esempio, un modo di essere e un punto di riferimento. Il sindaco ha annunciato l’indizione del lutto cittadino per onorare la memoria di questa leggenda del calcio italiano.

Gigi Riva, conosciuto come il “Rombo di tuono”, ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sport. La città di Cagliari si stringe attorno alla sua famiglia, ai figli Nicola e Mauro, alle nipoti e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e amare questo grande campione. Grazie di cuore, Gigi Riva, per tutto quello che hai dato al calcio italiano. La tua leggenda vivrà per sempre nei nostri cuori.