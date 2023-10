La politica italiana piange la scomparsa di Marco Martinelli, ex deputato e figura storica della destra politica. Martinelli, 61 anni, è deceduto a Roma nel pomeriggio di oggi dopo una lunga e coraggiosa lotta contro una malattia che lo aveva colpito da tempo. L’ex deputato era strettamente legato al territorio viterbese, dove aveva ricoperto il ruolo di commissario provinciale per Alleanza Nazionale.

Marco Martinelli ha lasciato un segno indelebile nella politica italiana, avendo svolto il ruolo di coordinatore di Alleanza Nazionale, il partito guidato da Gianfranco Fini. La sua carriera politica è stata caratterizzata da tre elezioni consecutive alla Camera dei Deputati a partire dal 2006. In seguito, durante la transizione al Pdl (Partito delle Libertà), Martinelli ha aderito a Forza Italia. Inoltre, ha ricoperto la carica di vicepresidente dell’Associazione Altero Matteoli ed è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione An.

Giulio Marini, esprimendo il suo dolore per la perdita di Martinelli, ha inviato le condoglianze alla famiglia e ha ricordato il ruolo cruciale svolto dall’ex deputato nella politica locale: “A seguito della triste notizia ricevuta alcuni minuti fa, voglio manifestare tutto il mio dolore per la scomparsa dell’amico onorevole Marco Martinelli, deputato del Pdl che ebbe un ruolo significativo nel partito di Alleanza Nazionale nella provincia di Viterbo nella qualità di Commissario provinciale. Purtroppo da tempo malato, ma sempre vicino agli amici di Viterbo con cui aveva mantenuto rapporti eccellenti. Sicuramente mancherà la sua sincerità e la sua amicizia a tutti noi. Le condoglianze alla famiglia e a tutti gli amici che lo hanno apprezzato e sostenuto in questa prova così difficile. Ciao amico mio.”

Anche Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Martinelli, ricordandolo come una figura storica della destra italiana che ha lavorato per l’unità e il successo del centrodestra a vari livelli. La politica italiana perde oggi un protagonista di spicco, ma la sua eredità politica continuerà a vivere nei cuori e nelle menti di coloro che lo hanno conosciuto e stimato.