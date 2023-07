Il mondo della musica piange la scomparsa di Sinead O’Connor, iconica cantante irlandese deceduta a 56 anni dopo una lunga lotta contro i suoi problemi mentali. Nata a Dublino, la talentuosa artista ha segnato la storia della musica con dieci album in studio, guadagnandosi un posto nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

La sua canzone più celebre, “Nothing Compares 2 U”, ha raggiunto la vetta delle classifiche nel 1990, conquistando un successo planetario. Il brano, originariamente composto da Prince e affidato ai The Family, non ottenne il riscontro sperato, ma fu la rilettura appassionata di Sinead O’Connor a donargli l’immortalità. L’album “I Do Not Want What I Haven’t Got” in cui era incluso il singolo ebbe un incredibile successo, con ben 7 milioni di copie vendute.

Nel corso della sua carriera, la cantante affrontò diverse sfide personali e nel 2018 fece notizia convertendosi all’Islam e adottando il nome di Shuhada’ Davitt. Purtroppo, la sua vita fu segnata anche da dolori insopportabili, come il tragico suicidio del figlio Shane nel 2022, un lutto devastante.

Sinead O’Connor si fece notare nel 1985, esordendo nel mondo della musica con il suo primo album, “The Lion and The Cobra”, che vide anche la partecipazione della giovane Enya, recitare in gaelico alcuni passi della Bibbia nel brano “Never get old”.

L’annuncio della morte della cantante è giunto tramite la televisione di Stato irlandese, gettando il mondo intero nello sconforto. Sinead O’Connor rimarrà per sempre nel cuore dei suoi fan, lasciando dietro di sé un’eredità musicale e un talento ineguagliabili.