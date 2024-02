Ugo Intini, figura di spicco del partito socialista, ci ha lasciati all’età di 82 anni a Milano, dopo una lunga malattia. Lascia dietro di sé la moglie Carla e il figlio Carlo. Intini è stato un punto di riferimento nel panorama politico italiano, con una carriera poliedrica che lo ha visto protagonista in molteplici ruoli.

Il suo impegno politico si è manifestato fin dai primi anni come direttore dei giornali socialisti Avanti! e Il Lavoro di Genova. È stato deputato per quattro legislature, contribuendo significativamente alla politica italiana come stretto collaboratore di Bettino Craxi. Come membro della segreteria, si è distinto come portavoce del Partito Socialista Italiano e suo rappresentante nell’Internazionale Socialista.

Anche dopo lo scoppio dell’inchiesta Mani Pulite, Intini ha continuato il suo impegno nel PSI. Nel 1994, con il declino del PSI di Craxi, ha organizzato la “Federazione dei Socialisti”, successivamente rinominata “Movimento Liberal Socialista”, e nel 1996 ha contribuito alla fondazione del Partito Socialista insieme a Fabrizio Cicchitto ed Enrico Manca, di cui è stato segretario.

Intini ha partecipato attivamente alla fondazione dei Socialisti Democratici Italiani nel 1998 e successivamente al Partito Socialista Italiano nel 2007. Ha fatto parte del governo Amato II come sottosegretario agli esteri e del governo Prodi II come viceministro agli esteri.

Oltre alla sua carriera politica, Intini è stato un prolifico autore, raccontando importanti capitoli della storia italiana attraverso la sua produzione letteraria. Il suo ultimo libro, “Testimoni di un secolo”, risale al 2022.

Il PSI ha espresso il proprio cordoglio esponendo la bandiera a mezz’asta nella sede del partito a Roma. Personalità di spicco del mondo socialista, come Claudio Martelli, Valdo Spinti, Stefania Craxi e Margherita Boniver, lo ricordano con affetto, sottolineando la sua coerenza e il suo impegno per il socialismo che ha caratterizzato tutta la sua vita.