di WANDA CHERUBINI

VITERBO – La politica italiana piange la scomparsa di Valentina Paterna, consigliera regionale di Fratelli d’Italia. La donna, di soli 42 anni, è deceduta questa sera dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Il sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, ha immediatamente convocato tutti i suoi consiglieri per manifestare solidarietà al compagno della Paterna, l’assessore Alberto Riglietti.

Paterna, dal 2020 coordinatrice del circolo locale di Fratelli d’Italia, ha ricoperto il ruolo di consigliera comunale a partire dal 2022, diventando anche capogruppo del partito meloniano nel Comune di Tarquinia. Nel corso dell’anno precedente, era stata eletta consigliera regionale.

La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nel panorama politico locale e nazionale, con molti che ricorderanno la sua dedizione e il suo impegno per la comunità.

Parole di cordoglio da parte dell’on. Mauro Rotelli: “Valentina non c’è più. Una donna, una ragazza sempre forte che, nonostante la lotta contro la malattia, non ha mai fatto mancare l’impegno, il suo sorriso ed i suoi occhi risplendevano in ogni circostanza. Una perdita enorme. Ora ci stringiamo alla sua famiglia, ad Alberto e a tutta la comunità di Tarquinia: la sua comunità.”

Parole di cordoglio anche da parte di Massimo Giampieri Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo, che ha scritto: “Raggiunto dall’assurda notizia della morte improvvisa della cara Valentina Paterna simbolo di impegno politico in regione Lazio e al comune di Tarquinia, a nome dell’intera comunità di Fratelli d’Italia della provincia di Viterbo, mi stringo al dolore della mamma, dei parenti tutti e del suo compagno di una vita dottor Alberto Riglietti”.

Sergio Caci commissario della provincia di Viterbo per Noi Moderati è intervenuto scrivendo: “A nome di tutti i moderati, Sergio Caci esprime profondo cordoglio e dispiacere per la prematura scomparsa di Valentina Paterna. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Valentina era una persona di grande valore, sempre disponibile e pronta ad aiutare gli altri. Il suo impegno e la sua dedizione saranno ricordati da tutti. In questo momento di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Valentina e alla comunità di Tarquinia, porgendo loro le nostre più sincere condoglianze”.