Bruxelles- “La scelta del Partito della Sinistra tedesca di proporre la candidatura di Rackete, famosa per il suo coinvolgimento nell’incidente con la motovedetta della Guardia di Finanza nel 2019, è esattamente all’opposto dei valori che la Lega e il Gruppo ID difendono a livello nazionale ed europeo.

Ricordiamo che la Rackete, non rispettando le indicazioni delle autorità italiane, ha deciso di

attraccare la sua nave carica di migranti sull’isola di Lampedusa, mettendo a rischio la

sicurezza del nostro Paese.

Ci preoccupa il fatto che una persona che ha dimostrato una simile mancanza di rispetto per le leggi e le autorità italiane venga ora proposta come rappresentante del popolo europeo.

Crediamo che i rappresentanti eletti dovrebbero rispettare e difendere le leggi e le autorità dei Paesi che rappresentano. Rackete da questo punto di vista non è certo un buon esempio.

La Lega e il Gruppo ID continueranno a lottare per una gestione dell’immigrazione che

rispetti le leggi e l’ordine pubblico, che protegga i diritti dei cittadini italiani e europei e che

contrasti le politiche della sinistra radicale che, come dimostra questa candidatura, non

rispettano i confini, le leggi e la sovranità dei nostri Paesi.

Nell’attesa delle elezioni europee del giugno 2024, invitiamo i cittadini a considerare

attentamente i valori e le politiche dei candidati e dei partiti. La scelta tra la visione di Europa proposta dalla sinistra radicale e quella difesa dalla Lega e dal Gruppo ID non potrebbe essere più chiara.

Il gruppo ID rimane impegnato a difendere l’Europa, i suoi valori e i suoi cittadini, a

contrastare le politiche di immigrazione incontrollata e a sostenere l’ordine pubblico, il

rispetto della legge e la sovranità dei Paesi membri.”

Lo afferma il parlamentare europeo della Lega Gruppo ID Matteo Adinolfi