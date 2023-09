Nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle, un drammatico incidente ha sconvolto un intero nucleo familiare, portando alla morte di una bambina di 5 anni. Il velivolo coinvolto faceva parte della celebre pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori. Il pilota è riuscito a salvarsi lanciandosi con il paracadute, ma ha riportato ustioni.

L’incidente ha avuto un impatto devastante su una famiglia, con la morte di una bambina di 5 anni, un bambino di 9 anni portato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita di Torino per ustioni, mentre la madre e il padre sono stati trasportati in ospedale per cure simili. Anche il pilota ferito è stato portato in ospedale.

La tragedia è avvenuta poco prima dell’arrivo previsto della pattuglia delle Frecce Tricolori all’aero club di Vercelli, dove avrebbero dovuto partecipare a un air show. Secondo le prime notizie la ‘Freccia’ è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo.

L’Airshow previsto per celebrare il centenario dell’Aeronautica militare è stato cancellato in segno di cordoglio per la terribile perdita. Le Frecce Tricolori avrebbero dovuto chiudere l’evento con uno spettacolo di 24 minuti, ma ora tutto è stato annullato.

Le prime notizie sull’incidente suggeriscono che il velivolo potrebbe essere stato colpito da uno stormo di uccelli durante la fase di decollo, causando la tragedia. Questa è una delle teorie più accreditate dalle fonti militari, anche se un guasto al motore è stata un’altra ipotesi considerata.

In questa giornata tragica, va espresso il più profondo cordoglio per la perdita della piccola bambina e il nostro pensiero va alle persone coinvolte nell’incidente. La comunità dell’aviazione è in lutto, e il presidente dell’Aeroclub Torino, Alberto Bannino, ha espresso il suo cordoglio a nome dell’organizzazione e del direttivo dell’Aeroclub.