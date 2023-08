L’aeroporto di Catania sta finalmente tornando alla normale operatività oggi, dopo quasi un mese di funzionamento a capacità ridotta a causa di un incendio avvenuto il 16 luglio che ha danneggiato il suo terminal principale. Lo ha annunciato il governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Le conseguenze dell’incendio hanno causato gravi disagi per i turisti durante il periodo più intenso dell’anno per l’aeroporto. L’incidente ha infatti determinato una significativa interruzione delle operazioni proprio nel momento di maggiore affluenza di viaggiatori.

L’auspicato ritorno alla normalità è stato accolto con sollievo da coloro che sperano in una ripresa delle attività aeroportuali senza intoppi, consentendo ai turisti di riprendere i loro piani di viaggio e ai viaggiatori in partenza di sperare in una procedura agevolata. Gli sforzi per il ripristino dell’aeroporto sono stati intensi e, ora che si prospetta un ritorno alla routine, si spera che l’incoveniente causato dall’incendio possa essere superato e che l’aeroporto possa continuare a svolgere un ruolo vitale nello spostamento di passeggeri da e per la Sicilia.