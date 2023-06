Ottanta studentesse sono state avvelenate e ricoverate in ospedale in due scuole primarie vicine nella provincia di Sar-e-Pul, nel nord dell’Afghanistan. Gli attacchi, avvenuti in successione, sono stati condotti da un individuo motivato da rancore personale. La notizia è stata riportata da un funzionario dell’istruzione locale, Mohammad Rahmani, citato dal Guardian. Secondo la fonte, 60 ragazze sono state avvelenate nella scuola Naswan-e-Kabod Aab e altre 17 nella scuola Naswan-e-Faizabad, nel distretto di Sangcharak. Non sono state fornite informazioni sul metodo utilizzato per avvelenare le studentesse, ma Rahmani ha assicurato che ora stanno bene. Questi episodi di avvelenamento rappresentano una nuova forma di oppressione dei diritti delle donne afghane, ripresa dopo l’ascesa dei talebani al potere nel paese nell’agosto 2021. È importante sottolineare che, a differenza dell’Iran, in Afghanistan non si erano mai verificati episodi di avvelenamento mirati alle studentesse in precedenza.