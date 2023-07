Angiola Monica Beltrame passa l’incarico di Vicepresidente alla figlia Barbara dopo quasi cinquant’anni di lavoro

VICENZA-Barbara Giacomello Beltrame assume la carica di Vicepresidente di AFV Beltrame Group subentrando nell’incarico alla mamma, l’imprenditrice vicentina Angiola Monica Beltrame. La nomina è stata comunicata in occasione del Consiglio di Amministrazione del gruppo siderurgico, svoltasi la scorsa settimana.

“Sono orgogliosa di questo passaggio di testimone perché non si tratta di un avvicendamento di cariche scontato per appartenenza famigliare. È una successione di competenze e di professionalità. È un segnale forte che il gruppo Beltrame dà ai suoi dipendenti, al mercato, al settore, un segno di continuità e di impegno, di solidità, di innovazione e di futuro – ha commentato l’imprenditrice Angiola Monica Beltrame – Barbara è una donna preparata, impegnata, che darà nuovo slancio all’azienda con un contributo di visione e modernità, con un nuovo approccio alle relazioni sia aziendali che umane, diretto, dinamico, internazionale”.

Angiola Monica Beltrame è entrata nell’azienda di famiglia nel 1975, per poi assumere la direzione dell’ufficio acquisti materie prime e successivamente diventare consigliere delegato e vicepresidente nel 2020. il 31 maggio 2021 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro, dal Presidente della Repubblica Mattarella.

“Accolgo il nuovo incarico con senso di responsabilità e riconoscenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione di AFV Beltrame Group, di tutte le persone che ogni giorno dedicano il loro lavoro al successo del gruppo, e non ultimo alla mia famiglia. Ringrazio per la fiducia e assicuro che le esperienze maturate in questi anni di impegno in azienda e nella rappresentanza imprenditoriale, saranno utilizzate al meglio per dare un contributo fattivo. Un grazie sentito a mia madre, una donna che ho sempre saputo essere eccezionale, che mi ha preceduto in questo incarico ma soprattutto mi è stata di esempio per la dedizione, la tenacia, le capacità con le quali svolge da tanti anni il suo ruolo di imprenditrice, di donna impegnata e di mamma” ha affermato Barbara Beltrame, neo vicepresidente di AFV Beltrame Group, già vicepresidente di Confindustria con delega all’internazionalizzazione e Group Chief Marketing & Communications Officer di Beltrame.

In quasi cinquant’anni di lavoro in azienda, Angiola Monica Beltrame ha sempre operato con passione e responsabilità, sempre aperta alle sfide e alle innovazioni del settore, e a lei il ringraziamento di tutto il gruppo.