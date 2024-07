Una coppia gay è stata brutalmente aggredita a calci, pugni e cinghiate in strada a Roma da un gruppo di persone, tra cui una donna. La violenza è stata ripresa in un video e successivamente resa pubblica dal Gay Help Line.

Secondo quanto riportato dal Gay Center, l’aggressione è avvenuta lo scorso weekend alle 4 di notte, dopo una serata LGBT+. I due ragazzi stavano attraversando la strada mano nella mano quando un’auto ha tagliato loro la strada e si è fermata. Un grido spaventato di uno dei due ha scatenato la violenza. Quattro persone (tre uomini e una donna) sono scese dall’auto e li hanno picchiati, gridando insulti omofobi, mentre nessuno interveniva se non per filmare l’accaduto.

Il video è stato pubblicato per sollecitare chiunque riconosca gli aggressori a segnalarli al Gay Help Line o alle forze dell’ordine. Le vittime, dopo essere andate al pronto soccorso, hanno deciso di denunciare l’accaduto alla polizia e hanno contattato il Gay Help Line per ricevere supporto legale.