Siglato il Protocollo d’Intesa in occasione della Giornata Mondiale della Terra, una nuova tappa nel percorso di crescita ambientale e culturale tra la tutela del paesaggio e la sostenibilità economica e sociale dei territori.

Un rapporto di collaborazione fra RomaNatura e il Municipio Roma IX che pone obiettivi comuni sull’esigenza di sviluppare strategie e azioni orientate all’educazione e alla formazione per la sostenibilità ambientale, promuovere i principi della cittadinanza attiva e consapevole, solidale e globale, educare alla tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale paesaggistico.

“La sostenibilità ambientale delle aree urbane rappresenta una delle sfide più difficili ed urgenti – dichiara Maurizio Gubbiotti, Presidente di RomaNatura, ed è importante avviare collaborazioni sempre più ampie e partecipative in grado di soddisfare il benessere equo e sostenibile dei territori.

Con la sottoscrizione di questo protocollo vogliamo definire un percorso condiviso di sostenibilità, intesa nel senso più ampio – prosegue Gubbiotti, un insieme di obiettivi e di possibili misure per coniugare le esigenze ambientali ai fattori socio-economici di sviluppo dei territori e delle comunità.

Abbiamo scelto di siglare l’intesa proprio in occasione dell’Earth Day – conclude Gubbiotti, un appuntamento importante di riflessione collettiva, soprattutto per le nuove generazioni oggi più che mai protagonisti del cambiamento, sempre più sensibili e consapevoli dell’importanza dell’ambiente, della promozione della salute e della tutela della biodiversità del pianeta, della necessità di agire verso società inclusive, giuste e pacifiche”.

“I simboli sono importanti – aggiunge la Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo – ma vanno sempre accompagnati da scelte politiche coerenti e da impegni concreti. Con questa intenzione abbiamo sottoscritto il protocollo con RomaNatura nella Giornata della Terra nella quale- proprio nel nostro territorio- alla Nuvola ci sarà una maratona di eventi. Siamo convinti che soprattutto le istituzioni di prossimità debbano assumere la responsabilità di guidare il cambiamento, sociale, produttivo e della struttura stessa delle città, verso la sostenibilità ambientale e sociale. Raccogliendo la domanda molto forte delle giovani generazioni di un futuro di pace.

La collaborazione tra RomaNatura e il nostro Municipio va proprio nella direzione di definire e realizzare le politiche di sistema utili per il cambiamento necessario”.