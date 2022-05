ROMA – “Colgo l’occasione per annunciare che abbiamo da poco centrato un obiettivo importante per il nostro territorio, quello dell’OCM, l’Organizzazione Comune di Mercato, della patata, un evento di importanza storica, anche per la Tuscia”. Così il Sottosegretario al Mipaaf Francesco Battistoni in occasione di un intervento presso la VI edizione dell’evento “Co-operazione Economia ed Occupazione” organizzato dalla Confcooperative Lazio Nord a Viterbo.

“Tra gli altri obiettivi raggiunti per aiutare la filiera agricola – ha ricordato Battistoni – anche la riattivazione, dopo 10 anni, del Tavolo nazionale corilicolo che permetterà di dare risposte concrete alle necessità di tutto il territorio”. Il senatore ha ricordato le recenti iniziative del governo a sostegno della filiera agricola, tra cui avere inserito un miliardo in più per l’agricoltura nella nuova finanziaria, 1.5 miliardi in bandi messi a disposizione per il fotovoltaico e Un bando dedicato alla logistica in partenza per 800 milioni. “Quest’anno – ha poi concluso il Sottosegretario – siamo riusciti anche a dare vita a un fondo di mutualizzazione per rispondere ai danni provocati dagli eventi climatici avversi. Una risposta concreta per venire incontro a eventuali perdite e per dare sempre più stabilità al reddito degli agricoltori”.