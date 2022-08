Continua il successo della band italiana dei Måneskin, che per la prima volta per un gruppo italiano, vincono un riconoscimento ai prestigiosi premi Mtv per la videomusic.

Complice la canzone ‘I wanna be your slave’, la band glam rock romana ha vinto nella categoria ‘Miglior video alternativo’ ed è poi salita sul palco del Prudential Center di Newark nel New Jersey per una elettrizzante performance dal vivo del nuovo hit ‘Supermodel’.

“E’ straordinario – ha detto il vocalist della band, Damiano David – “Non ce l’aspettavamo. E’ un onore. C’erano tanti grandi artisti in gara”. Il riconoscimento arriva sulla scia degli altri successi dellla band: da Sanremo ed Eurovision 2021, alle apparizioni al Tonight Show di Jimmy Fallon e Saturday Night Live, il palcoscenico dei Rolling Stones lo scorso novembre e Coachella in aprile. Per i Måneskin era il debutto agli Mtv Vma sia come performer che come candidati. I quattro italiani avevano ricevuto una nomination anche come miglior nuovo artista, ma ha vinto invece l’attrice americana Dove Cameron. Il premio più prestigioso della serata, video dell’anno, è andato a Taylor Swift per lo short ‘All too well’. Taylor ha annunciato un nuovo album che uscirà il 21 ottobre.